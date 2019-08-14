الحكومة الموقتة تناقش «آليات سحب» عقد البنية التحية لسلوق من الشركة البرازيلية

كشف رئيس الهيئة العامة للإسكان والمرافق، بوبكر بوقيلة، عن أنه ناقش مع رئيس الحكومة الموقتة عبد الله الثني«آليات سحب» عقد البنية التحية لسلوق من الشركة البرازيلية المتعاقد معها سابقا.

وقال رئيس رئيس الهيئة العامة للإسكان والمرافق، بوبكر بوقيلة لوكالة الأنباء الليبية «وال» إن مناقشة سحب عقد المشروع من الشركة البرازيلية جاء «بعد تلكؤها في تنفيذه».

ولفت المهندس بوبكر بوقيلة إلى أن الحكومة الموقتة «أعطت الإذن للبدء الفوري في تنفيذ عقد البنية التحتية لبلدية سلوق بقيمة إجمالية بلغت 159 مليون دينار».

وأضاف: «مضاريف العطاء سيتم فتحها لاختيار الشركة المنفذة التي يرسى عليها المشروع بعد العيد مباشرة وفقا للائحة العقود الإدارية وقدرة الشركة على التنفيذ».

وأشار رئيس رئيس الهيئة العامة للإسكان والمرافق، بوبكر بوقيلة إلى أن «الهيئة ستباشر عملها مباشرة عقب عطلة العيد بعد تقسيم البلدية إلى أربعة مناطق».

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