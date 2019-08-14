أنباء عن انسحاب قوات “ابوعبيدة الزاوي” من غريان إلى الزاوية

أشارت مصادر مطلعة إلى أنباء عن انسحاب مجاميع “ابو عبيده الزاوي” من مدينة غريان بإتجاه مدينة الزاوية.

ولم توضح المصادر سبب الانسحاب، غير أن مصادر عسكرية أكدت أن مواجهات مسلحة اندلعت في وقت سابق بين مجاميع مسلحة في مدينة الزاوية غرب طرابلس.

وقالت المصادر أن الاشتباكات خلفت سقوط عدد من القتلى والجرحى، مشيرة إلى أن الاشتباكات تشهد استخدام مختلف الاسلحة الخفيفة والمتوسطة.

ولم تشر المصادر إلى سبب اندلاع الاشتباكات، غير أن المدينة تشهد توترا شديدا في الاونة الاخيرة وقيام مسلحين مجهولين بتصفية عدد من العناصر.

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