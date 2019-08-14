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سقوط عدة قذائف علي مطار معيتيقة

تم النشر منذُ 6 دقائق
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

قال شهود عيان أن محيط قاعدة معيتيقة الجوية شهدت دوي ستة إنفجارات عنيفة على الأقل قبل قليل من الان.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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