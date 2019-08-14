سقوط عدة قذائف علي مطار معيتيقة

قال شهود عيان أن محيط قاعدة معيتيقة الجوية شهدت دوي ستة إنفجارات عنيفة على الأقل قبل قليل من الان.
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بوابة افريقيا الاخبارية
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