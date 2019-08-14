إضرام النار في منزل مدير الأمن عقب اغتيال مليشياوي في الزاوية

أخبار ليبيا24

ذكر مصدر مطلع أن مسلحون اغتالوا المليشياوي بشير محمد البشير أبوراس الشهير بوراس بالرصاص أثناء تواجده في طريق المصفاة في الزاوية.

وأكد المصدر أنه تم استهداف بوراس بوابل من الرصاص دون معرفة الأسباب ودوافع مقتله، مشيرا إلى أنه لدى المليشياوي ثلاثة أشقاء أبوبكر و حامد و جمال قد قتلوا مسبقا.

وأفاد المصدر أنه على خلفية مقتل المليشياوي أبوراس أقدمت مليشيات مسلحة تابعة له ومن منطقة الحرشة والتي هي مسقط رأسه بإضرام النيران في منزل مدير مديرية أمن الزاوية عميد سعد بن رجب.

وأشار المصدر ذاته إلى أن المليشياوي بشير محمد البشير ابوراس من مواليد 1979 ومن سكان منطقة الحرشة الزاوية.

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