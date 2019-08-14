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شهود عيان: إرتفاع أعمدة الدخان نتيجة إشتعال النيران داخل مطار معيتيقة بعد سقوط عدة قذائف

تم النشر منذُ 4 دقائق
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

أكد شهود عيان إرتفاع أعمدة الدخان نتيجة إشتعال النيران داخل مطار معيتيقة بالعاصمة طرابلس بعد سقوط عدة قذائف.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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