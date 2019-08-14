شهود عيان: إرتفاع أعمدة الدخان نتيجة إشتعال النيران داخل مطار معيتيقة بعد سقوط عدة قذائف

أكد شهود عيان إرتفاع أعمدة الدخان نتيجة إشتعال النيران داخل مطار معيتيقة بالعاصمة طرابلس بعد سقوط عدة قذائف.
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بوابة افريقيا الاخبارية
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