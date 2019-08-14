مصادر عسكرية تكشف آخر التطورات الميدانية في طرابلس

أعلنت شعبة الإعلام الحربي التابع للقايدة العامة للجيش الوطني، أن المجموعات التابعة لحكومة الوفاق، فرّت من احد مناطق العزيزية، بعد الخسائر الكبيرة التي تكبّدتها، جرّاء الضربات التي نفذها سلاح الجو الليبي.

وأشارت الشعبة عبر صفحتها الرسمية على الفيسبوك، أن سلاح الجو استهدف عدة مواقع أخرى، بالمنطقة، كان فيها مجموعة من “المرتزقة” حاملي الجنسيات الأجنبية، بعد عملية رصد من قبل وحدات الجيش الوطني.

وذكرت قوة عمليات أجدابيا، أن الجيش الوطني نفذ عمليات عسكرية، في محور عين زارة، ودمّر فيها عدد من الآليات المسلحة

وفي وقت سابق يوم أمس، كشفت مصادر صحفية، أن المشير خليفة حفتر رفض تمديد الهدنة التي أعلنتها البعثة الأممية بمناسبة عيد الأضحى، بعد محاولات لتمديدها. وأضافت أن القيادة العامة للجيش الوطني عقدت اجتماعا مع قادة المحاور في طرابلس، لمراجعة ما أنجزه الجيش ميدانيًا جنوب طرابلس، ولمناقشة الاستعدادات لدى قوات الجيش، للدخول لقلب العاصمة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية