مطار معيتيقة يعلن تحويل مسار طائرة الخطوط الأفريقية إلى مطار مصراتة عقب إغلاق المجال الجوي
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بوابة افريقيا الاخبارية
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