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مطار معيتيقة يعلن تحويل مسار طائرة الخطوط الأفريقية إلى مطار مصراتة عقب إغلاق المجال الجوي

تم النشر منذُ 26 دقيقة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

مطار معيتيقة يعلن تحويل مسار طائرة الخطوط الأفريقية إلى مطار مصراتة عقب إغلاق المجال الجوي

عن مصدر الخبر

بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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