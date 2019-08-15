المؤقتة تبحث احتياجات مركز بنغازي الطبي

بنغازي-العنوان

التقى رئيس مجلس الوزراء بالحكومة المؤقتة عبدالله الثني اليوم الأربعاء، بمدير مركز بنغازي الطبي الدكتورة فتحية العريبي للاطلاع على سير عمل المركز وتوفير كافة الاحتياجات اللازمة له من أدوية ومعدات ومستلزمات طبية.

وأكد الثني خلال الاجتماع الذي عقد في مدينة بنغازي على ضرورة تدارك الأخطاء التي أدت لإقالة الإدارة السابقة، مشددًا على ضرورة الاهتمام بهذا المرفق الحيوي لما يقدمه من خدمات طبية لشرائح واسعة من المجتمع.

فيما ناقشت مديرة المركز مع رئيس مجلس الوزراء أوجه الصرف المعتمدة لبند التحسين والتطوير المخصص للمركز، مؤكدة عدم تلبيته لكافة المتطلبات التي يحتاجها عمل المركز.

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