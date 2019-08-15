من يقف وراء القصف المتكرر على مطار ميعيتقة الدولي ؟

ذكرت مصادر غير رسمية، أن الجيش الوطني رصد موقع إطلاق القذائف التي ترعّض لها مطار معيتيقة الدولي، ليلة أمس في ساعة متأخرة، وأن القذائف تنطلق من مزرعة داخل “معسكر النعام”.

وأشارت المصادر أن المطار تعرّض لستة انفجارات قوية، سمع صوتها من مناطق قريبة من موقع المطار.

وأضاف نشطاء على مواقع التواصل، إن القذائف أدّت إلى إصابة احدى الطائرات المدنية، وأضرار بالمناطق القريبة من المطار.

وتعرّض مطار معيتيقة الدولي، لسلسلة هجمات سابقة، من عدة مواقع، لم تكشف عنها حكومة الوفاق.

ودعت شخصيات أممية وحقوقية، في وقت سابق، حكومة الوفاق أن لا تستخدم المطار الوحيد في العاصمة لأغراض عسكرية.

وأبدت حكومة الوفاق استغرابها من الدعوات التي نادت بعدم استخدام المطار لأغراض عسكرية، مؤكدة أن مطار ميعيتقة الدولي، هو مطار مدني.

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