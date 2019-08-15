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المجلس البلدي غدامس يعرب عن أسفه بعد إيقاف توزيع الوقود

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعرب المجلس البلدي غدامس، عن أسفه الشديد، لما حدث في محطة الوقود، بعد توقف عملية تزويد وبيع الوقود للمواطنين، بالرغم من توفرها.

وأعلن المجلس عبر صفحته على الفيسبوك، أنه يهيب المواطنين بضرورة الوقوف ضد الأنانية والعمل على الالتزام بالنظام.

وأشار المجلس البلدي غدامس، أن محطة الوقود ستفتح أبوابها اليوم صباحا، موضحا أن البنزين متوفر للمواطنين.

وطالب أهالي المدينة، في وقت سابق، المجلس البلدي بضرورة وضع آلية لتوزيع الوقود على المواطنين، لتفادي عملية توزيعها بشكل لا يخدم المدينة ولا أهلها.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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