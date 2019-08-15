صحة الوفاق: “الجيش الوطني نفذ الممارسات البشعة ضد أسرى الوفاق”

استنكرت وزارة الصحة بحكومة الوفاق، ما وصفته بـ”الممارسات البشعة” بعد قتل أسراها، وتعذيبهم، بطرق تخالف كل القوانين والأعراف المحلية والدولية، بعد استلام مستشفى الزاوية التعليمي 12 جثماناً عن طريق الهلال الأحمر الليبي، بحسب وصفها.

ووصفت الوزارة في بيان لها، أن مثل هذه الإنتهاكات المروعة التي لا تحترم الإنسانية وتستبيح حرمة المسلم، تعدّ أعمالا إرهابية تتصادم.

ودعت وزارة الصحة في حكومة الوفاق، مجلس الأمن الدولي والبعثة الأُممية في ليبيا ومحكمة الجنايات الدولية، للعمل على تقديم الجناة إلى العدالة لينالوا جزاءهم.

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