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صحة الوفاق: “الجيش الوطني نفذ الممارسات البشعة ضد أسرى الوفاق”

تم النشر منذُ 39 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

استنكرت وزارة الصحة بحكومة الوفاق، ما وصفته بـ”الممارسات البشعة” بعد قتل أسراها، وتعذيبهم، بطرق تخالف كل القوانين والأعراف المحلية والدولية، بعد استلام مستشفى الزاوية التعليمي 12 جثماناً عن طريق الهلال الأحمر الليبي، بحسب وصفها.

ووصفت الوزارة في بيان لها، أن مثل هذه الإنتهاكات المروعة التي لا تحترم الإنسانية وتستبيح حرمة المسلم، تعدّ أعمالا إرهابية تتصادم.

ودعت وزارة الصحة في حكومة الوفاق، مجلس الأمن الدولي والبعثة الأُممية في ليبيا ومحكمة الجنايات الدولية، للعمل على تقديم الجناة إلى العدالة لينالوا جزاءهم.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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تعليق

  • اكاذيبكم متناقضة مع بعضها البعض فالمتحدث الرسمى لحكومة ما يسمى الوفاق هذا الافاك قال ان عدد اسراكم لدى الجيش الوطنى 13 فقط وان لديهم 350 اسير للجيش الوطنى فلماذا لم تطلبوا تبادل الاسرى اثناء الهدنة وان كنت اختلف فى المسميات فمن لدى الجيش هم معتقلون قاوموا قوات الجيش فى الحرب على الارهاب اما من اختطافهم بالغدر والخيانة عند بوابة 27 بعد ان كانوا يتفاوضوا على عدم الدخول دون قتال وتم الغدر بهم والاخرين فى غريان بعد ان اعطاهم الجيش الامان وهم الان ينسحبون من غريان كالخرفان لانهم فى المواجهات المباشرة يهربوا كالجرذان

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