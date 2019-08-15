مصدر عسكري: مسألة دخول الجيش لطرابلس أمر محسوم.. والهدنة انتهت

أكد مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الوطني العميد خالد المحجوب، رفض الجيش الوطني لأي تمديد للهدنة الأممية، وأن القيادة العامة مصممة على الدخول للعاصمة طرابلس، بالرغم من المساعي لتمديد الهدنة التي أعلنها المبعوث الأممي غسان سلامة.

وأشار المحجوب في تصريحه لصحيفة “الاتحاد” الإماراتية، أن قوات الجيش يفصلها عن قلب العاصمة، 5 كيلو مترات، بعد تقدمها في محور خلة الفرجان، القريب من ميدان الشهداء في طرابلس.

وامتنع مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الوطني، عن تقديم أي معلومات جديدة عن المواقع الذي سيطر عليها الجيش خلال الأيام الماضية، موضحا في حديثه، إلى تقدم قوات الجيش وسيطرته على عدة محاور، لتهيئة الدخول لطرابلس وبسط الأمن فيها.

وكشفت مصادر صحفية، في وقت سابق، يوم أمس، أن المشير خليفة حفتر رفض تمديد الهدنة التي أعلنتها البعثة الأممية بمناسبة عيد الأضحى.

وأشارت المصادر، أن القيادة العامة للجيش الوطني عقدت اجتماعا مع قادة المحاور في طرابلس، لمناقشة الاستعدادات لدى قوات الجيش، للدخول لقلب العاصمة.

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