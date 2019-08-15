الحكومة المؤقتة تستعرض نتائج التحقيق في ”تفجير بنغازي“

ناقش رئيس الحكومة الليبية المؤقتة عبدالله الثني مع وزير داخليته إبراهيم بوشناف، يوم الأربعاء، تداعيات التفجير الذي استهدف فريقًا من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بمدينة بنغازي.

وأكد الثني خلال الاجتماع أن الهجوم جاء ”ردًا على تصريحات المبعوث الأممي الأخيرة في إحاطته أمام مجلس الأمن والتي بين خلالها ارتباط حكومة الوفاق بالجماعات المتطرفة، وما أثارته تلك الإحاطة من غضب لدى (تيار الإسلام السياسي) في ليبيا“.

وبحسب المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية، فإن بوشناف عرض على الثني مستجدات التحقيق وجمع الأدلة حيال الحادث الإرهابي، واعدًا بالكشف عن الضالعين في الحادث من خلال جمع المعلومات، ومراجعة كاميرات المراقبة.

وأشار بوشناف إلى تنفيذ خطة تأمين بنغازي المشتركة، مستدركًا ”الخروقات تحدث حتى في أكثر الدول استقرارًا بهدف زعزعة الأمن والاستقرار“

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