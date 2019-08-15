استهداف مطار معيتيقة  بالقذائف

سقطت عدة قذائف على مطار معيتيقة ، فجر يوم الخميس، فيما سُمع دوي انفجارات بمحيط المطار، بحسب مصدر أمني في طرابلس.

وقال المصدر في اتصال هاتفي مع ”إرم نيوز“، إن ”عدة قذائف سقطت مجددًا على مطار معيتيقة، وسُمعت حوالي 6 انفجارات بوضوح في محيط المطار“.

وأضاف أنه ”حتى الآن لا يمكن معرفة نوعية القصف الذي سبب هذه الانفجارات، ولا المواقع التي استهدفها القصف“.

وتابع أنه ”من السابق لأوانه تحديد الأضرار وكذلك مصير الرحلات من وإلى المطار“.

من جانبه، أكد اللواء المبروك الغزوي آمر مجموعة عمليات المنطقة الغربية بالقيادة العامة، في تصريح لصحيفة ”المرصد“ الليبية، أن ”عمليات الجيش رصدت إطلاق مقذوفات نحو المطار من داخل معسكر حوازة النعام وكذلك من موقع آخر شمال موقع قرب التقاطع المعروف باسم أربعة شوارع الكهرباء“.

وعادة ما يتعرض مطار معيتيقة للقصف وبالتحديد بقذائف الهاون من قبل مليشيا ”بشير البقرة“ المتمركزة قريبًا من المطار، والتي تحاول الإفراج عن عدة أشخاص محتجزين بسجون قوة الردع داخل المطار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من جريدة الايام الليبية