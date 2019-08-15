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البلدي أبوسليم يثني على جهود مكتب الخدمات العامة

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

ذكر المجلس البلدي أبوسليم، أن العاملين بمكتب الخدمات العامة بالبلدية، يواصلون أعمالهم، ولم يتقفوا عن آداء واجبهم، رغما عن قلة الإمكانيات، وعدم صرف مرتباتهم لمدة ثلاثة أشهر.

وأشار المجلس، أن العاملين بالمكتب، باشروا أعمالهم في العيد، في نقل وإزالة القمامة والمكبات المستحدثة، من قبل المواطنين التي جابت جميع الطرقات العامة والساحات، خلال أيام عيد الأضحى المبارك.

وأعرب المجلس البلدي أبوسليم، عن شكره للعاملين بمكتب الخدمات العامة، على حرصهم لآداء واجبهم اتجاه المواطنين، وتنظيفهم الطرقات والأماكن، في البلدية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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