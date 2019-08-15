صنع الله و بن كورة يحذران المجلس الرئاسي من فشل توزيع الوقود

حذرت المؤسسة الوطنية للنفط وشركة البريقة لتسويق النفط، المجلس الرئاسي، من فشل شركات التوزيع المكلّفة في استلام كميات الوقود المخصصة لها وتوزيعها، لكونها مسؤولة عن توزيع الوقود وإدارة المحطات في كل ليبيا.

وأوضحت المؤسسة شركة البريقة في الرسالة الموجهة للرئاسي، أن الشركات المسؤولة عن التوزيع، وهي شركة خدمات الطرق السريعة، وشركة الشرارة الذهبية للخدمات النفطية، وشركة الراحلة للخدمات النفطية، وشركة ليبيا للنفط، قد فشلت في عملية التوزيع بشكل عام على المحطات في المناطق الغربية والجنوبية والجبلية.

وأشارت الرسالة، أنه بالرغم من تخصيص شركة البريقة لما يقارب 15 مليون لتر من وقود البنزين لتغطية احتياجات المواطنين في العاصمة، خلال عطلة عيد الأضحى المبارك، أي من يوم 10 إلى 13 من شهر أغسطس، إلا أنّه قد تمّ استلام 6,450,000 لتر فقط من الكمية المخصصة.

وأضافت المؤسسة الوطنية للنفط وشركة البريقة لتسويق النفط، في رسالتها للمجلس الرئاسي، أنها أصدرت في وقت سابق، تعليمات بتوزيع الوقود على المواطنين مباشرة، عن طريق محطّات وقود متنقّلة متواجدة في كلية البنات سابقا ومنطقة أبوسليم، مشيرة أنها تعمل الآن على وضع خطط جديدة تهدف إلى توسيع هذا المشروع ليشمل مواقع إضافية.

وطالب رئيس لجنة إدارة شركة البريقة لتسويق النفط،عماد بن كورة، حكومة الوفاق بالتحقيق في الأمر، وتغيير الترتيبات الحالية في حال إستمرار عجز الشركات عن تزويد المواطنين بإحتياجاتهم من الوقود.

وأعلن رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، أن المؤسسة وشركة البريقة ملتزمتان بتوفير الوقود لكلّ الليبيين بشكل مستمرّ وبالأسعار الرسمية. مضيفا أنهم سيعملون على إحالة الأطراف التي تقف وراء توقّف إمدادات الوقود أو المشاركة في تهريبه أو التلاعب بأسعاره إلى السلطات المعنية.

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