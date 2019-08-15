«تعليم الوفاق» تناقش مشكلات الطلاب النازحين قبل امتحانات الثانوية

اجتمعت اللجنة التنفيذية العليا للامتحانات بوزارة التعليم في حكومة الوفاق، لبحث الاستعدادات والتحضيرات لامتحانات الشهادة الثانوية للعام الدراسي 2018 – 2019، والصعوبات التي تواجه الطلاب النازحين وطلبة المنازل والتكميلي.

وناقش المجتمعون، وضع آلية للتواصل مع هؤلاء الطلاب، وتذليل المشكلات التي تواجههم، حسب بيان الوزارة على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

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ركز الاجتماع على أعمال اللجان النوعية، ما نفذته من ترتيبات وتجهيزات، والتعرف على الصعوبات والمشكلات التي واجهتها في أداء المهام المنوطة بها. وتتواصل الاستعدادت لامتحانات الثانوية، التي من المقرر أن تنطلق يوم الأحد المقبل لقسمي الأدبي والعلمي، والثانوية الدينية.

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