ليبيا الرابعة عربيا في احتياطي الذهب

أصدر مجلس الذهب العالمي تقريراً جديداً حول حجم احتياطات الذهب لدى دُول العالم، والذي بلغ 34.076 ألف طن.

وبحسب التقرير الصادر استناداً على بيانات شهر أغسطس الجاري، استحوذت الدول العربية على 1292.9 طن من الذهب، أي ما نسبته 3.79% من إجمالي احتياطيات العالم.

وحول ترتيب أكثر الدُول العربية امتلاكا لاحتياطي الذهب، جاءت السعودية على رأس القائمة بإجمالي 323.1 طن، يليها لبنان التي تمتلك احتياطي ذهب يُقدر بـ 286.8 طن.

وجاءت الجزائر في المرتبة الثالثة باحتياطات قيمتها 173.6 طن، أما المرتبة الرابعة فكانت من نصيب ليبيا باحتياطي وصل في شهر أغسطس إلى 116.6 طن أي ما نسبته “0.34% من الاحتياطي العالمي”.

وأظهرت بيانات مجلس الذهب العالمي موجة الارتفاع التي مر بها الذهب منذ شهر سبتمبر الماضي بسبب الحرب الاقتصادية بين الصين والولايات المتحدة الأميركية، حيث شهد سعر أونصة الذهب ارتفاعا كبيراً منذ مطلع العام الجاري إذ تُتداول الآن عند سعر 1513 دولار بعد أن سجّلت بداية العام 1281.3 دولار.

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