وزير الصحة يزور مستشفى عمر المختار القروي بطبرق

قام وزير الصحة بالحكومة المؤقتة، سعد عقوب، بزيارة تفقدية داخل مستشفى عمر المختار القروي بطبرق للاطلاع على أعمال الإنشاء والتطوير والتوسعة.

وأوضح المكتب الإعلامي للوزارة، أن عقوب تفقد خلال الزيارة آليات سير العمل في إنجاز أعمال الصيانة من قبل الشركة المنفذة وتقديرات نسبه الانجاز وفقا لتوصيات رئيس مجلس الوزراء عبدالله الثني.

يشار إلى أن أعمال التطوير وصيانة تتطابق مع خطة وزارة الصحة للنهوض بالمرافق الصحية وفقآ لدور الخدمات الطبية التي يقدمها القطاع الصحي العام، إذ تركز استراتيجية وزارة الصحة على اعلان عام 2019 عاماً للرعاية الصحية الاولية وتقديم خدماتها بكامل قدرتها الاستيعابية وإمدادها باحتياجاتها من الأدوية والمستلزمات والمشغلات والمعدات والأجهزة الطبية إلى جانب تنفيذ أعمال صيانة داخل الأقسام التابعة لها.

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