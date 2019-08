ليبيا في المرتبة الرابعة عربيا في امتلاكها لاحتياطي الذهب

المتوسط:

أظهر مجلس الذهب العالمي في تقريره الصادر حول بيانات شهر أغسطس الجاري، أن ليبيا تأتي في المرتبة الرابعة عربيا كأكثر الدول امتلاكا لاحتياطي الذهب.

وأوضح التقرير أن نصيب ليبيا باحتياطي الذهب وصل في شهر أغسطس إلى 116.6 طن أي ما نسبته “0.34% من الاحتياطي العالمي، الذي بلغ 34.076 ألف طن.

وبحسب التقرير استحوذت الدول العربية على 1292.9 طن من الذهب، أي ما نسبته 3.79% من إجمالي احتياطيات العالم.

وحول ترتيب أكثر الدُول العربية امتلاكا لاحتياطي الذهب، جاءت السعودية على رأس القائمة بإجمالي 323.1 طن، يليها لبنان التي تمتلك احتياطي ذهب يُقدر بـ 286.8 طن.

وجاءت الجزائر في المرتبة الثالثة باحتياطات قيمتها 173.6 طن.

وأظهرت بيانات مجلس الذهب العالمي موجة الارتفاع التي مر بها الذهب منذ شهر سبتمبر الماضي بسبب الحرب الاقتصادية بين الصين والولايات المتحدة الأميركية، حيث شهد سعر أونصة الذهب ارتفاعا كبيراً منذ مطلع العام الجاري إذ تُتداول الآن عند سعر 1513 دولار بعد أن سجّلت بداية العام 1281.3 دولار.

