وزير صحة المؤقتة يتفقد الصيانة بمستشفى عمر المختار

تفقد وزير الصحة بالحكومة المؤقتة الدكتور سعد عقوب “، أعمال الصيانة وتوسعة والتطوير الجارية داخل مستشفى عمر المختار القروي بهدف تحسين جودة الخدمات وتقريب الخدمة للمواطن وتوطين العلاج .

ووقف وزير الصحة على آليات سير العمل في إنجاز أعمال الصيانة من قبل الشركة المنفذة وتقديرات نسبه الانجاز وفقا لتوصيات مجلس الوزراء، مضيفا بان رئاسة مجلس الوزراء بالحكومة المؤقتة لم يدخروا جهدا في سبيل الدفع بالمشروعات على مدراء المرافق الصحية تسريع وتيرة الإنجاز.

