فرار المليشيات من شدة الضربات الجوية لسلاح الجو بالعزيزية

طرابلس-العنوان

شنت مقاتلات سلاح الجو غارات جوية على تمركزات للمليشيات المسلحة في إحدى مناطق العزيزية جنوبي طرابلس.

وأفادت شعبة الإعلام الحربي أن الضربات الجوية أدت إلى فرار ما تبقى من مجموعات “الحشد المليشاوي” في إحدى مناطق العزيزية، بعد الخسائر الكبيرة التي لحِقت بهم.

وأشارت الشعبة إلى أن سلاح الجو نفذ ضربات على مواقع تحوي عددًا من المرتزقة الأجانب بعد أن تم رصدهم من قبل وحدات القوات المسلحة.

وأضافت الشعبة، أن هذه الضربات كانت دقيقة وخلفت عدداً من الجرحى والقتلى.

من جانبه أكد الناطق باسم القيادة العامة للقوات المسلحة، اللواء أحمد المسماري، في مؤتمر صحفي يوم الأربعاء من بنغازي، أن ميليشيات الوفاق أصبحت تترنح أمام ضربات الجيش خاصة بعد تدمير منظومة الدفاع الجوي التركية في مصراتة

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