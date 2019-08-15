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طبيب زائر بطبرق الطبي يبدأ إجراء عمليات القسطرة الطرفية

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

المتوسط:

أعلن مركز طبرق الطبي أن الدكتور الزائر ” جمعه الزوى ” استشاري جراحة الأوعية الدموية، يقوم بإجراء الكشف على حالات المرضية بقسم الكلى و ذلك لإجراء عمليات القسطرة الطرفية ، وذلك تحت إشراف ومتابعة من إدارة المركز وتنفيذًا لخطتها لعام 2019 بشأن تقديم خدمة طبية مناسبة و توطين للعلاج داخل مركز طبرق الطبي .

وأوضح المركز أن الدكتور الزوى شرع فى إجراء عمليات القسطرة الطرفية أمس الأربعاء داخل مركز طبرق الطبي .

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صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

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