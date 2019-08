المتوسط:

أعلنت مصادر إعلامية تونسية، أن الوحدات الأمنية سجلت خروج 1500 مسافر نحو ليبيا و تعود اسباب ذلك لاختيار الليبيين تونس لقضاء العطلة الصيفية او للعلاج اضافة الى تردي الوضع الاجتماعي ببعض المناطق الليبية .

وأوضحت المصادر أن معبر ذهيبة وازن يشهد لليوم الثاني على التوالي ارتفاعا مهما لنسق الحركة حيث تجاوز عدد الوافدين الى تونس 3000.

