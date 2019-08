المتوسط:

طالب وزير التعليم لحكومة الوفاق الوطني، عثمان عبد الجليل، مدارس التعليم الأجنبي الخاص بإجراء أحد الاختبارات الدولية في اللغة الانجليزية المعتمدة لدى مركز ضمان الجودة والمركز الوطني للامتحانات وإدارة التعليم الخاص بالوزارة.

