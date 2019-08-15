مجموعات مسلحة تقصف مطار معيتيقة وسلطات المطار تغلق المجال الجوي

طرابلس-العنوان

تعرض مطار معيتيقة الدولي من جديد ليل الخميس لقصف بواسطة عدة قذائف ما دفع سلطات المطار إلى إغلاق المجال الجوي وتحويل حركة الملاحة الجوية إلى مطار مصراتة.

وقالت إدارة مطار معيتيقة إن المطار تعرض لقصف بالقذائف مما أضطر هبوط طائرة الخطوط الجوية الأفريقية بمطار مصراتة الدولي وإغلاق المجال الجوي للمطار لحين إشعار آخر.

في المقابل اتهم آمر مجموعة عمليات المنطقة الغربية بالقيادة العامة، اللواء المبروك الغزوي، مجموعات مسلحة باستهداف المطار وقاعدة معيتيقة الجوية في طرابلس.

وأشار الغزوي في تصريحات صحفية إلى أن الجماعات المسلحة لها أهداف وخلفيات مختلفة بالوقوف وراء هذا العمل وتكراره بصفة دورية.

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