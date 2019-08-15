المحجوب: لن يكون هناك أمن في ليبيا بوجود والميليشيات وجماعة الإخوان

ليبيا – قال مدير المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة التابعة للجيش العميد خالد المحجوب إن مدينة مرزق تشهد انتشاراً أمنياً من قبل قوات الجيش.

المحجوب أوضح في تصريحات لموقع “العين الإخبارية” أمس الأربعاء أن المدينة تم تأمينها وعادت الحياة إليها، لافتا إلى استئناف العمل في مؤسسات الدولة بعد عطلة عيد الأضحى المبارك.

ومن جهة أخرى، أكد العميد المحجوب في تصريحات خاصة لصحيفة “الإتحاد” اليوم الخميس رفض القوات المسلحة تمديد الهدنة.

واستبعد المحجوب موافقة القيادة العامة للجيش على وقف دائم لإطلاق نار،قائلاً:” إن المبعوث الأممي غسان سلامة يسعى إلى تحقيق ذلك ولكن لا أعتقد أن هناك أي شيء سيحدث من هذا القبيل”.

ووسط انهيار عدد من الميليشيات المسلحة في محاور عدة في ضواحي طرابلس، أشار العميد المحجوب إلى تقدم قوات الجيش في كافة محاور القتال لكنه رفض الإفصاح عن المناطق الجديدة التي سيطر عليها.

مدير المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة أكد أن القوات باتت على بعد أقل من 5 كيلومترات من وسط طرابلس، موضحاً بأنه لن يكون هناك استقرار وأمن في ليبيا والميليشيات المسلحة وجماعة الإخوان الإرهابية موجودة.

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