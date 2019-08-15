الخارجية الأميركية تنفي اعتقال مواطنين قرب بنغازي

نفت الخارجية الأميركية الأربعاء الأنباء الواردة حول اعتقال أربعة خبراء أميركيين قرب بنغازي.

وقال مسؤول أميركي في تصريحات لقناة الحرة الأميركية إنه وبحسب علم الوزارة فليس هناك أي مواطنين أميركيين في مدينة بنغازي.

يشار إلى أن مصدرا عسكريا كان قد صرح في وقت سابق عن اعتقال أربعة خبراء أميركيين جنوب بنغازي.

وزعم المصدر تعاون هؤلاء العسكريين بشكل خفي مع قوات الجيش الوطني، كما تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صورا لأربعة أجانب في إحدى بوابات مدينة بنغازي الجنوبية في منطقة الطلحية.

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