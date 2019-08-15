تحقيق أممي داخلي لكشف ملابسات تفجير بنغازي

أعلن الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش، عزمه إجراء “تحقيق داخلي” لكشف ملابسات الهجوم التي تعرضت له بعثة الأمم المتحدة في مدينة بنغازي في العاشر من أغسطس الجاري.

وأسفر هجوم بسيارة مفخخة قرب سوق أركان مول المُجاور لمصرف التجارة والتنمية في الهواري، عن مقتل 2 من العاملين في بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا فيما أصيب 3 آخرين بجروح.

ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش قال في بيان أصدره فجر الأربعاء “لسنا على علم بأي ادعاءات بالمسؤولية عن السيارة المفخخة”.

وفتحت هذه الواقعة الباب أمام البعض للصيد في الماء العكر، حيث انتشرت مزاعم بأن أحد القتلى من بعثة الأمم المتحدة كان مُكلفاً بالتحقيق في ملابسات عضو مجلس النواب سهام سرقيوة التي اختفت في ظروف غامضة في مدينة بنغازي، ليأتي الرد سريعا بالنفي من بعثة الأمم المتحدة في ليبيا.

وقال دوجاريك في بيانه “سنحاول التأكد من الحقائق ومعرفة من يقف وراء الحادث، عبر كل السبل بما في ذلك عن طريق إجراء تحقيق داخلي”.

وأكد بيان الأمم المتحدة أيضا أن السلام والاستقرار الدائمين في ليبيا، لن يتحققا إلا من خلال حل سياسي وهو ما يتطلب من الأطراف الدخول في حوار دون تأخير، مؤكدا أن من شأن ذلك أن يسرّع في وضع حد للأزمة الإنسانية المتفاقمة.

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