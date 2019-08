المتوسط:

أفاد رئيس قسم البحث الجنائي المقدم حامد عبدالحفيظ الغناي، بإنه تم ضبط الشخص الذي قام بقتل شخص سوداني الجنسيه قبل حوالى 10 أيام.

وقد تقدم مدير الأمن العميد/الصادق مفتاح اللواطي بجزيل الشكر لكل منتسبي قسم البحث الجنائي على جهودهم التى بذلوها لإكتشاف الجنائي؛ وكما دعا باقى زملائهم بضرورة التفاني فى العمل.

