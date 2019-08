موقع عسكري يكشف دعم تركيا لميليشيات الوفاق بأسلحة موجهة بالليزر

المتوسط

أفاد موقع “آرمي ريكوغنيشن”، المتخصص في الشؤون العسكرية، أن تركيا أحدثت نقلة نوعية في الصراع الليبي بعد تزويدها ميليشيات حكومة “الوفاق” بأسلحة موجهة بالليزر في قتالها ضد قوات الجيش.

وقال الموقع إن اختار الرئيس التركي رجب طيب أروغان الاصطفاف إلى جانب ميلشيات حكومة الوفاق.

ونقل الموقع عن الخبير “أليكساندر تيموخين”، أن تركيا أرسلت هذه التقنيات المتطورة لوقف تقدم المشير حفتر الثابت في المعارك “حفتر ينتصر بالتأكيد لكن ببطء”، موضحاً أن تركيا “أرسلت (إلى ليبيا) مستشارين ومدربين، وبدأت مؤخراً في نقل مسلحين من سوريا إلى جانب أسلحة متطورة عالية التقنية”.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، تحطمت طائرة استطلاع فوق أجواء مصراته، بسلاح موجه بنظام بصري تركي مثبت على هياكل عربات مدرعة، حسب الخبير تيموخين، الذي أضاف: “يسمح لك النظام بفحص الهدف بدقة قبل استهدافه بالليزر وتدميره بالكامل”.

وقال: إن “هذا النوع من السلاح اختبر في المعارك ضد التكنولوجيا العسكرية المتقدمة، وليس (فقط )ضد طائرات بدون طيار تجارية عادية”.

وأوضح تيموخين، أن تركيا ومن خلال العمل مع معهد البحوث الحكومي توبيتاك طورت أشعة الليزر التجريبية من 1.25 كيلواط إلى 50 كيلواط، وبدأوا في استخدامه بنجاح بحلول عام 2015.

وقد انفقت تركيا في تلك السنة وحدها 450 مليون دولار على هذا البرنامج، حسب الموقع.

وسرعان ما تولت شركة “Aselsan Holding”، كبرى شركات الدفاع التركية، برنامج أسلحة الليزر.

وبحلول يوليو 2018، أعلنت أنها نجحت في اختبار أسلحة قتال موجهة بالليزر قادرة على تدمير طائرات بدون طيار من على بعد 500 متر، ومتفجرات من على بعد 200 متر.

