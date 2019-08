المتوسط:

أعلنت غرفة عمليات اجدابيا التابعة للجيش أن سلاح الجو قصف هناقر بمطار زواره.

وأوضحت الغرفة عبر صفحتها على فيسبوك أن الهناقر التي تم قصفها هي تلم التي تخرج منها الطائرات المسيرة التركية

