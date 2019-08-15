موقع عسكري يكشف تورط تركيا في تزويد قوات الوفاق بأسلحة ليزر

كشف موقع “آرمي ريكوغنيشن” -المتخصص في الشؤون العسكرية- عن تزويد تركيا، حكومة الوفاق بأسلحة موجهة بالليزر.

واتهم الموقع نقلا عن الخبير أليكساندر تيموخين، تركيا بإرسال هذه التقنيات المتطورة لوقف تقدم قوات الجيش الليبي، لافتا إلى أن تركيا “أرسلت (إلى ليبيا) مستشارين ومدربين، وبدأت مؤخرا في نقل مسلحين من سوريا إلى جانب أسلحة متطورة عالية التقنية”.

وأوضح تيموخين أن تركيا ومن خلال العمل مع معهد البحوث الحكومي توبيتاك، طورت أشعة الليزر التجريبية من 1.25 كيلواط إلى 50 كيلواط، وبدأوا في استخدامه بنجاح بحلول عام 2015. وقد أنفقت تركيا في تلك السنة وحدها 450 مليون دولار على هذا البرنامج، حسب الموقع.

يشار إلى أن الرئيس التركي أردوغان، سبق وأن أعلن أن بلاده تدعم قوات حكومة الوفاق في العاصمة طرابلس لخلق توازن مع قوات الجيش الليبي الذي يخوض معركة تحرير طرابلس من المجموعات المسلحة.

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