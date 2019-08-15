المؤقتة تبحث سير العمل بمشاريع قطاعي الداخلية والتعليم

التقى رئيس الحكومة المؤقتة عبدالله الثني، أمس الأربعاء، مع مدير عام جهاز تنمية وتطوير المدن ناجي المعداني، لبحث سير عمل مشاريع الحكومة المؤقتة بقطاعي الداخلية والتعليم.

وبين المعداني، خلال اللقاء أن 40 مشروعا لصالح وزارة الداخلية تم الانتهاء من تنفيذها، فيما تم الانتهاء من تنفيذ 60 مشروعا لصالح وزارة التعليم في الحكومة المؤقتة.

من جهته شدد الثني على ضرورة الاهتمام بمشاريع بلدية درنة، صادرا تعليماته المشددة على ضرورة الاهتمام بملف النظافة العامة لهذه البلدية التي عانت طيلة سيطرة الجماعات الإرهابية عليها.

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