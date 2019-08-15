المنفور يؤكد للعنوان قصف “هنقرين” يستخدمان للطائرات التركية المسيرة في مطار زوارة

زوارة-العنوان

أكد قائد غرفة عمليات القوات الجوية اللواء طيار ركن محمد منفور المنفي في تصريح لصحيفة العنوان تدمير طائرات سلاح الجو لـ “هنقرين” يستخدمان للطائرات التركية المسيرة في مطار زوارة.

وأفاد المنفور، “أن الغارات جاءت بعد جمع المعلومات عن حركة الطائرات التركية المسيرة، والتأكد من أنها تستعمل “هنقرين” في مطار زوارة، فقامت طائرات سلاح الجو العربي الليبي بضربهما وتسويتهما بالأرض”.

ولأول مرة يشن سلاح الجو غارات جوية على مواقع بمطار زوارة الواقع إلى الغرب من العاصمة طرابلس.

وأشار المنفور، إلى أن سلاح الجو تفادي ضرب المهبط وصالة الركاب، مؤكدًا أن القصف اليوم الخميس، يعد رسالة إنذار لأي مكان يتواجد به أي تهديد لمقدرات شعبنا أو لوحدات القوات المسلحة العربية الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة العنوان الليبية