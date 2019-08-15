 غارة جوية على مطار زوارة

أفاد مراسلنا في ليبيا بأن مطار زوارة الواقع إلى الغرب من العاصمة طرابلس والخاضع لسلطة حكومة الوفاق الوطني، تعرض لأول مرة إلى غارة جوية.

وأكدت مواقع إخبارية مقربة من القيادة العامة “للجيش الليبي”، أن طائرات سلاح الجو قصفت ما قالت إنها غرفة للتحكم في الطائرات “التركية” المسيرة، ومنشآت في مطار زوارة تنطلق منها هذه الطائرات.

وهذه المرة الأولى التي يتعرض فيها مطار زوارة إلى الغرب من العاصمة طرابلس، لغارة جوية، في حين تعرض مطار معيتيقة، المنفذ الجوي الرئيس في مناطق ليبيا الغربية إلى الإغارة عدة مرات.

وفي وقت لاحق، أعلنت شعبة الإعلام الحربي التابع لـ”الجيش الوطني الليبي” أن القوات الجوية استهدفت “موقع الطائرات المسيّرة وغرفة العمليات التركية بمطار زوارة الذي يستخدم الآن للأغراض العسكرية ضد قواتنا التي تنفذ واجبها في القضاء على الإرهابيين وتحرير العاصمة وكامل تراب الوطن”.

المصدر: RT

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