شركة الكهرباء تدعو لعدم تشغيل الإضاءة أمام المحال التجارية نهارا

دعت الشركة العامة للكهرباء أصحاب المحلات، لعدم تشغيل الإضاءة والكاشفات أمام المحال التجارية وفي وضح النهار بالقرب من مقر جمعية الدعوة الإسلامية الأمر الذي يعد نوعاً من الاسراف والهدر ويزيد من معاناة الشبكة ..

وأشارت عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إلى أنها تقوم بدور كبير ومجهودات من أجل رفع كفاءة الشبكة الكهربائية إلا أن هناك بعض المواطنين يقومون بهدر الطاقة الكهربائية بطريقة غير مسؤولة على الاطلاق وبشكل متزايد مما يؤدي الى زيادة الاستهلاك .

وحثت الشركة الجهات العامة والخاصة على إطفاء الإنارة بعد مغادرة المكاتب ، وعدم تركها تعمل على مدار الـ 24 ساعة .

