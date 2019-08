المتوسط:

اجتمع مدير أمن أجدابيا العميد الصادق مفتاح اللواطي مع مدير أمن رأس لانوف العميد عبدالسلام عبدالحفيظ الحسوني مساء يوم أمس الأربعاء بمستشفى القلب ببنغازي برفقة رائد/جمعه الفاخري.

ويأتي هذا اللقاء حسبما أفادت وحدة الإعلام قسم العلاقات العامة بمديرية أمن أجدابيا.

The post تفاصيل اجتماع مدير أمن أجدابيا مع مدير أمن راس لانوف appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية