منفور يؤكد تدمير مراكز تسيير طائرات تركية بمطار زوارة

أكد آمر غرفة عمليات القوات الجوية بالجيش الليبي محمد منفور، أن طائرات سلاح الجو تمكنت صباح اليوم الخميس من تدمير مواقع بمطار زوارة تستخدم كمراكز لإطلاق طائرات تركية مسيرة.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن منفور، أن قوات الوفاق استعلت مطار زوارة لإطلاق الطائرات المسيرة بعد ضرب قواعدها في معيتيقة بطرابلس، والكلية الجوية بمصراتة، مضيفا أن ضربات مطار زوارة كانت دقيقة بحيث تم تجنب إصابة الهبط وصالة الركاب.

وكان مصدر عسكري أكد في وقت سابق أن سلاح الجو استهدف غرفة عمليات تركية لتسيير طائرات بدون طيار، بمطار زوارة غربي البلاد.

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