السفير الأمريكي: من حق الليبيين العيش في سلام والاستفادة من ثروات البلاد

ليبيا – أكد السفير الأمريكي الجديد لدى ليبيا ريتشارد نورلاند في بيان له اليوم الخميس أن واشنطن ترغب في تكثيف الارتباط الدبلوماسي مع جميع أطراف النزاع في ليبيا.

نورلاند قال في بيانه و الذي تلقت المرصد نسخة منه :”هدفنا واضح وهو إنهاء القتال ودعم جهود الأمم المتحدة بقيادة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة غسان سلامة للتوصل إلى حل سياسي تفاوضي للأزمة في ليبيا”.

وأضاف :”لقد رحبت الولايات المتحدة بهدنة العيد التي أظهرت الحاجة إلى وقف شامل لإطلاق النار ومضاعفة الجهود لإعادة إطلاق العملية السياسية لأن جميع الليبيين يستحقون العيش بسلام والاستفادة من ثروات البلاد”.

ونوّه نورلاند إلى أن الولايات المتحدة تدعو جميع الأطراف الخارجية للانضمام إلى هذا الجهد،متعهداً بأنه سيعمل من أجل وضع نهاية مبكرة لهذا الصراع.

وإختتم السفير الأمريكي بيانه بالقول:”أنا متحمس للقاء مع شريحة واسعة من الليبيين في أقرب وقت ممكن ونتطلع إلى اليوم الذي تسمح لنا فيه الظروف الأمنية بالعودة إلى ليبيا”.

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