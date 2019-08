ننشر بيان وزارة “صحة الوفاق” بخصوص قتل الأسرى بعد تعذيبهم

المتوسط:

استنكرت وزارة الصحة بحكومة الوفاق الوطني الممارسات البشعة من قتل الأسرى بعد تعذيبهم والتنكيل بجثثهم بِطرق تخالف كل القوانين والأعراف المحلية والدولية وبعد استلام مستشفى الزاوية التعليمي 12 جثماناً عن طريق الهلال الأحمر الليبي وقفت الوزارة على هذه الجريمة النكراء حيث وجدت آثار التعذيب والتنكيل على الجثامين التي لم توضع بدار الرحمة ممّا أدّى لتحللها، وتعود هذه الجثامين بعد التعرف عليهم إلى مدنيين وعسكريين.

وتعتبر الوزارة أن مثل هذه الإنتهاكات المروعة التي لا تحترم الإنسانية وتستبيح حرمة المسلم أعمال إرهابية تتصادم مع ديننا الحنيف ولا تعبر عن أخلاق وأعراف الشعب الليبي المسلم.

ودعت وزارة الصحة الحكومة المعترف بها دولياً ومجلسِ الأمنِ الدوليِّ والبعثةِ الأُمَمِية في ليبيا ومحكمةِ الجناياتِ الدوليةِ إلى العملِ على تقديمِ الجُناةِ إلى العدالةِ لِينالوا جزاءَهُمُ العادل.

