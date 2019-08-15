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التكبالي: لن نقبل بأي مهادنة أو تفاهم مع جماعة الإخوان الإرهابية

تم النشر منذُ 21 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – قال عضو مجلس النواب عن مدينة طرابلس  علي التكبالي إن تنظيم الإخوان الإرهابي يهيمن على مجلس الدولة،مؤكدا عدم قبوله بأي مهادنة أو تفاهم للبرلمان مع هذه الفئات الضالة التي صنفها مجلس النواب كجماعة إرهابية.

التكبالي أوضح في تصريحات خاصة لموقع “العين الإخبارية” أمس الأربعاء أن رئيس مجلس الدولة خالد المشري إخواني ويتكلم بلسان تنظيم الإخوان ، لافتاً إلى أن مصر تقوم بدور كبير في محاولة حل الأزمة الليبية.

وأضاف أن بلاده عانت من الإرهاب وعاشت فترات الحقد الأسود من الإخوان وأن القاهرة تعرف قبل غيرها أن التنظيم لا يؤمن بالدولة الحديثة وأنهم دعاة فوضى وهمجية وأنهم لا يحافظون على عهد، على حد تعبيره.

وشدد التكبالي على ضرورة عدم الدخول في مفاوضات مع الإخوان ، مضيفاً :” لن نعيد الكرة التي حدثت في اتفاق الصخيرات .. ليس من حل مع هؤلاء إلا تحرير البلاد منهم وخلق نظام قوي لا يسمح لهم باختلاق الأزمات وإشاعة الفوضى.”

التكبالي إختتم حديثه قائلاً :” أي مبادرة من أي دولة لن تجدي،خاصة إن كانت بدون مصر التي يعتبرها الإخوان العدو الأكبر الذي يقف أمام نواياهم الخبيثة “.

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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  • الاخوان سرطان صناعة انحليزية لتدمير الشعوب العربية عن طريق هذا التنظيم العنصرى الذى يجمع بين العبادات الاسلامية والمعاملات اليهودية ومن يرى هذه المعاملات لمن كان يصلى امامهم يجعله ينفر من الاسلام ويظن ان معاملات هؤلاء الاشرار من سفك للدماء والافساد فى الارض تمثل الاسلام بينما كلها مخالفة لابسط مبادئ الاسلام ورسالته السامية رحمة للعالمين لا تعرف العنصرية ولا شعب الله المختار حيث قال رسولنا الكريم الناس سواسية كاسنان المشط . وراينا امرأة تدخل النار لانها عذبت هرة ..وراينا امرأة داعرة تدخل الجنة لانها سقت كلب فغفر الله لها .وقال رسول الله ……وان الرجل ليعمل بعمل اهل الجنة فيما يبدوا للناس وهو من اهل النار وان الرجل ليعمل بعمل اهل النار فيما يبدوا للناس وهو من اهل الجنة

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