التكبالي: لن نقبل بأي مهادنة أو تفاهم مع جماعة الإخوان الإرهابية

ليبيا – قال عضو مجلس النواب عن مدينة طرابلس علي التكبالي إن تنظيم الإخوان الإرهابي يهيمن على مجلس الدولة،مؤكدا عدم قبوله بأي مهادنة أو تفاهم للبرلمان مع هذه الفئات الضالة التي صنفها مجلس النواب كجماعة إرهابية.

التكبالي أوضح في تصريحات خاصة لموقع “العين الإخبارية” أمس الأربعاء أن رئيس مجلس الدولة خالد المشري إخواني ويتكلم بلسان تنظيم الإخوان ، لافتاً إلى أن مصر تقوم بدور كبير في محاولة حل الأزمة الليبية.

وأضاف أن بلاده عانت من الإرهاب وعاشت فترات الحقد الأسود من الإخوان وأن القاهرة تعرف قبل غيرها أن التنظيم لا يؤمن بالدولة الحديثة وأنهم دعاة فوضى وهمجية وأنهم لا يحافظون على عهد، على حد تعبيره.

وشدد التكبالي على ضرورة عدم الدخول في مفاوضات مع الإخوان ، مضيفاً :” لن نعيد الكرة التي حدثت في اتفاق الصخيرات .. ليس من حل مع هؤلاء إلا تحرير البلاد منهم وخلق نظام قوي لا يسمح لهم باختلاق الأزمات وإشاعة الفوضى.”

التكبالي إختتم حديثه قائلاً :” أي مبادرة من أي دولة لن تجدي،خاصة إن كانت بدون مصر التي يعتبرها الإخوان العدو الأكبر الذي يقف أمام نواياهم الخبيثة “.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية