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الصول: دعوة الخارجية المصرية لحل الميليشيات وجمع السلاح هي ما أغضبت مجلس الدولة

تم النشر منذُ 16 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – رحب عضو مجلس النواب علي الصول بما جاء في بيان الخارجية المصرية مؤيدا لبنوده كما تقدم بالشكر لكل ما يبذل من جهد من قبل الأشقاء في جمهورية مصر العربية.

الصول أشار في تصريحات خاصة لموقع “العين الإخبارية “أمس الأربعاء إلى أن ما أغضب مجلس الدولة أحد بنود بيان الخارجية المصرية الذي يدعو لحل المليشيات وجمع السلاح وتوحيد المؤسسات منها المؤسسة العسكرية.

وأكد عضو مجلس النواب أن تنظيم الإخوان في ليبيا لا يريد قيام دولة ليبية يسودها الأمن والاستقرار لأنهم يتوهمون أن ليبيا هي بيت مالهم.

الصول شدد على أن أمن ليبيا من أمن مصر حيث يسعى الأشقاء في مصر يسعون لحل الأزمة الليبية في أسرع وقت.

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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  • .الاخوان سرطان صناعة انحليزية لتدمير الشعوب العربية عن طريق هذا التنظيم العنصرى الذى يجمع بين العبادات الاسلامية والمعاملات اليهودية ومن يرى هذه المعاملات لمن كان يصلى امامهم يجعله ينفر من الاسلام ويظن ان معاملات هؤلاء الاشرار من سفك للدماء والافساد فى الارض تمثل الاسلام بينما كلها مخالفة لابسط مبادئ الاسلام ورسالته السامية رحمة للعالمين لا تعرف العنصرية ولا شعب الله المختار حيث قال رسولنا الكريم الناس سواسية كاسنان المشط . وراينا امرأة تدخل النار لانها عذبت هرة ..وراينا امرأة داعرة تدخل الجنة لانها سقت كلب فغفر الله لها .وقال رسول الله ……وان الرجل ليعمل بعمل اهل الجنة فيما يبدوا للناس وهو من اهل النار وان الرجل ليعمل بعمل اهل النار فيما يبدوا للناس وهو من اهل الجنة

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