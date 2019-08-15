فنيو حقل أبو الطفل ينجحون في إصلاح المضخة الضاغطة

انتهى فنيو قسم الآلات الدوارة في حقل أبو الطفل، من عملية الإصلاح الرئيسية للمضخة الضاغطة «هاودين كومريسور»، بعد توقفها وحدوث مشاكل فيها.

وكانت مثل هذه الأعمال حكرًا على أخصائيين من الشركة المصنعة، وتكلف مبالغ مالية طائلة، وفق بيان على صفحة الحقل بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الخميس.

وفي سياق متصل، طالب القائمون على الصفحة، المؤسسة الوطنية للنفط، بصرف مرتبات الموظفين في وقتها، وعدم رفض المهمات التدريبية، ما يؤثر سلبًا على الموظفين وإنتاجهم، والإسراع في عمل تأمين صحي لهم.

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