دعت هيئة رئاسة مجلس النواب كافة الأعضاء لحضور الجلسة التي ستعقد يوم الإثنين القادم في الثامن عشر من شهر ذي الحجة، الموافق للتاسع عشر من شهر أغسطس لعام 2019 بمقر مجلس النواب بمدينة طبرق.

