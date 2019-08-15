عبد النبي: مصر تدعم المؤسسات الليبية الشرعية المنتخبة من الشعب

ليبيا – أكد عضو مجلس النواب الصالحين عبدالنبي أن مصر لها دور كبير في الوقوف مع ليبيا في محاربة الإرهاب والتطرف والمليشيات.

عبد النبي أوضح في تصريحات خاصة لموقع “العين الإخبارية” أمس الأربعاء أن وقوف مصر مع ليبيا تمثل في دعمها السياسي للمؤسسات الليبية الشرعية ومنها المؤسسة العسكرية بقيادة المشير خليفة حفتر والذي استطاع بدوره في ظرف صعب أن يقهر الإرهاب في بنغازي ودرنة والهلال النفطي والجنوب على الرغم من استمرار فرض حظر التسليح على الجيش.

وأشار إلى أن مصر كدولة راسخة تؤمن بالمؤسسات والشرعيات الانتخابية والدستورية وبالتالي هي تؤمن بمجلس النواب المنتخب شعبيا وأنه الجسم الشرعي الوحيد وله الدور الأساسي في أي عملية سياسية بالتضامن مع القيادة العامة للجيش التي بذلت الغالي والرخيص في محاربة الإرهاب وهي شريك أساسي في أي عملية سياسية.

أما عن توزيع الثروة، قال عضو مجلس النواب إن هذا مطلب ليبي ملح ولابد من تطبيقه بشكل عادل على كافة مدن وقرى ليبيا وفق المساحة الجغرافية والسكان وذلك من خلال ميزانية معتمدة من مجلس النواب ومن خلال البلديات.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية