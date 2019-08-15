عبر مكالمة هاتفية..السراج يطالب جونسون بممارسة الضغط لإيقاف القتال

أجرى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج ، صباح اليوم الخميس مكالمة هاتفية مع رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون، تناولت تطورات الاوضاع في ليبيا، والعلاقات الثنائية بين البلدين.

ووفقا للمكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي، فأن جونسون، أكد أنه لا يوجد حل عسكري للأزمة الليبية، وضرورة إيجاد حل سياسي يعيد الاستقرار للبلد، مضيفا أن التدخلات السلبية لبعض الأطراف الخارجية تطيل من آمد الحرب ، وتساهم في تفاقم الازمة ويجب إيقافها.

وعبر السراج عن تقديره للموقف البريطاني تجاه حكومة الوفاق والازمة الليبية وقدم تلخيصا للوضع القائم، مطالبا بريطانيا بضرورة الضغط لإيقاف الأطراف الداعمة للحرب، لتعود العملية السياسية من جديد.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا