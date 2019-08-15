«الرئاسي»: رئيس الوزراء البريطاني يؤكد ضرورة وجود حل سياسي في ليبيا

أعلن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق أن رئيس المجلس فائز السراج بحث مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون تطورات الاوضاع في ليبيا، وذلك خلال مكالمة هاتفية اليوم الخميس.

ونقل بيان رسمي صادر عن المجلس تأكيد رئيس الوزراء البريطاني خلال المكالمة علي «أنه لا يوجد حل عسكري للأزمة الليبية، وضرورة إيجاد حل سياسي يعيد الاستقرار للبلد».

وحسب البيان، فقد «جدد جونسون التأكيد بأن حكومة الوفاق هي الجسم الوحيد الذي تعترف به المملكة المتحدة»، ونقل الرئاسي عن جونسون قوله إن« التدخلات السلبية لبعض الأطراف الخارجية تطيل من أمد الحرب، وتساهم في تفاقم الأزمة ويجب إيقافها».

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وعبر السراج عن تقديره للموقف البريطاني تجاه حكومة الوفاق والازمة الليبية وقدم تلخيصا للوضع القائم»، مؤكدا «رورة الضغط لإيقاف الأطراف الداعمة للحرب .. لتعود العملية السياسية بتمثيل حقيقي لليبيين».

كان رئيس المجلس الرئاسي أجرى مكالمة هاتفية الأربعاء مع السفير الأميركي ريتشارد نورلاند، بحثا خلالها «تطورات الأوضاع الأمنية والسياسية في ليبيا، وتداعيات حرب العاصمة، إضافة إلى عدد من ملفات التعاون بين البلدين الصديقين»، وفق بيان المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي.



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