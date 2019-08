المتوسط:

أكد المجلس البلدي طرابلس المركز بان المياه وصلت حاليا اليوم الخميس الموافق 15/أغسطس لعام 2019. لمدينة زليتن ومدينة مصراتة، وبعد ساعات ستصل إلى مدينة الخمس.

