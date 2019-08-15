السفير الأمريكي: هدفنا إنهاء القتال

قال سفير الولايات المتحدة لدى ليبيا ريتشارد ب. نورلاند،، “هدفنا واضح، ويتمثل في إنهاء القتال ودعم جهود الأمم المتحدة بقيادة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة غسان سلامة من أجل التوصل إلى حل سياسي تفاوضي للأزمة في ليبيا”.

وأعرب نورلاند في بيان أصدره اليوم الخميس عن رغبة واشنطن في تكثيف النشاط الدبلوماسي مع جميع أطراف النزاع في ليبيا. وأضاف إن الولايات المتحدة تعتبر هدنة العيد مناسبة مشجّعة حيث أظهرت الحاجة إلى وقف شامل لإطلاق النار ومضاعفة الجهود لإعادة إطلاق العملية السياسية، قائلا “نعتقد أنّ جميع الليبيين يستحقون العيش بسلام والاستفادة من ثروات البلاد، وتدعو الولايات المتحدة جميع الأطراف الخارجية للانضمام إلى هذه الجهود”.

وتعهد السفير الأمريكي في ختام بيانه، بالعمل من أجل إنهاء فوري للصراع في ليبيا، قائلا “أنا متحمس للالتقاء بشريحة واسعة من الليبيين في أقرب وقت ممكن، وأتطلع إلى اليوم الذي تسمح لنا فيه الظروف الأمنية بالعودة إلى ليبيا”.

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